15 Şubat Pazartesi günü köy okulları tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime aşlayacak. 1 Mart’ta ise 81 ilde ilkokul, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. Milyonlarca öğretmen yüz yüze eğitim öncesi ne zaman aşı olacaklarını araştırmaya başladı. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler ayın kaçında aşı olmaya başlayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı takvimine yönelik açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan listeleri aldıklarını ifade eden Koca, “Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak" dedi.