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Sağlık Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?
Sağlık

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?

Öğretmenler aşı randevusu almaya başladı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ilk doz aşı uygulandı. Öğretmenler kendileri için aşı takviminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, öğretmenler aşı randevusu alabiliyor mu? Öğretmenler nereden aşı randevusu alabiliyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 11:04:00 -
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?

Öğretmenler nerden aşı randevusu alacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum’da öğretmenlere aşı uygulaması programına katıldı. Bakan Selçuk’a ilk doz aşısı yapıldı. Pek çok kişi öğretmenlerin ne zaman nerede aşı olacağını araştırmaya başladı. Öğretmenler nerden aşı randevusu alacak?

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?

Sağlık Bakanlığına listeleri ilettiklerini belirten Bakan Ziya Selçuk, “Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak” dedi.

Vatandaşlar aşı sıralarının gelip gelmediğini e Nabız sisteminden kontrol edebilir. Randevularını ise MHRS web sitesi ya da uygulaması üzerinden alabilirsiniz. ALO 182’den de randevu oluşturabilirsiniz.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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