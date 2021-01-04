Öğretmenler aşı olacak mı? Sorusu merak konusu oldu. Korona virüs aşısında sona yaklaşılması üzerine aşılama çalışmaları başladı. Merak edilenleri Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı. Peki, Öğretmenler aşı olacak mı? Aşı ne zaman yapılacak? Aşı takvimi açıklandı mı? İşte son açıklamalar....

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek." denildi.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak?

Beklenen 3 milyon doz Çin aşısı Sinovac 10 saatlik bir yolculukla Türkiye'ye geldi. 1,5 milyon insan aşılanacak. 47 milyon doz aşı daha gelecek. Peki, okulların açılması ile ilişkisi bulunan öğretmenler ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşılama takvimine göre öğretmenler ikinci aşamada aşılanacak grupta yer alıyor.

Türkiye'de aşılama 4 aşamada yapılacak:

- Aşıda öncelikli olarak sağlık çalışanlarından başlanacak. Sağlık çalışanlarından sonra 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanların öncelenmesi planlanıyor.

Bu arada toplu ve kalabalık yerde kalan yaşlı ve engellilerin aşılanması hedefleniyor. Toplum ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde aşılanacak.

- İkinci aşamada ise toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) sayılıyor.

- Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler ile 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar bulunacak.

- Son aşamada 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak.