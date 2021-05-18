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Eğitim Öğretmenler nasıl aşı randevusu alabilir? 40 yaş üstü öğretmenler aşı olabiliyor mu?
Eğitim

Öğretmenler nasıl aşı randevusu alabilir? 40 yaş üstü öğretmenler aşı olabiliyor mu?

40 yaş üstü öğretmen aşı ekranı | Tam kapanmanın ardından yüz yüze eğitime ilişkin önemli adımların atılması bekleniyor. Bu süreçte öğretmenlerin aşılanması da devam ediyor. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? 40 yaş üstü öğretmenler nereden aşı randevusu alabilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 19:55:00 -
Öğretmenler nasıl aşı randevusu alabilir? 40 yaş üstü öğretmenler aşı olabiliyor mu?

Geçtiğimiz aylarda yüz yüze eğitime devam eden öğretmenlerin aşı randevu sistemleri açılmıştı. Henüz aşı olmayan öğretmenlerin beklediği açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Peki, öğretmenler ne zamana aşı olacak?

Öğretmenler nasıl aşı randevusu alabilir? 40 yaş üstü öğretmenler aşı olabiliyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz” ifadelerini kullandı. 

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