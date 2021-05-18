Geçtiğimiz aylarda yüz yüze eğitime devam eden öğretmenlerin aşı randevu sistemleri açılmıştı. Henüz aşı olmayan öğretmenlerin beklediği açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Peki, öğretmenler ne zamana aşı olacak?

Öğretmenler nasıl aşı randevusu alabilir? 40 yaş üstü öğretmenler aşı olabiliyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevularının açıldığını bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz” ifadelerini kullandı.