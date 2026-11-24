Pendik Halk Eğitimi Merkezi ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programda sıhhi tesisattan musluk montajına, teflon sarımından elektrikli el aletlerinin kullanımına kadar pek çok uygulamalı çalışma yapıldı.

TESİSAT KURDULAR, MUSLUK MONTAJI YAPTILAR

Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Viaport AVM Koçtaş mağazasında 23-24-25 Kasım tarihlerinde düzenlenen atölyede eğitmenler, tamirat ve montaj adımlarını öğretmenlere tek tek göstererek uygulama yaptırdı. Daha önce hiç kullanmadıkları el aletleriyle çalışan öğretmenler, lavabo ve batarya bağlantısı ile teflon sarımı gibi işlemleri bizzat gerçekleştirirken, kendi elleriyle kurdukları tesisatın su kaçırmadan sorunsuz çalışması katılımcılara büyük sevinç yaşattı.

KENDİ EVİMİZDEKİ KÜÇÜK TAMİRATLARI YAPABİLECEĞİZ

Etkinliğe katılan Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü Öğretmeni Mehtap Eren, daha önce hiç teflon çekmediğini ve musluk montajı yapmadığını belirterek bu eğitim sayesinde evinde karşılaşabileceği küçük arızaları giderebilecek bilgiye ulaştığını ifade etti. Pendik Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Başar Bahçeci ise kurum öğretmenleriyle birlikte katıldıkları atölyenin son derece verimli ve öğretici geçtiğini, yaptıkları tesisatın su sızdırmamasının ustalar tarafından da takdir edildiğini ve evde yapılan tamiratlardaki hataların nedenlerini öğrenme imkanı bulduklarını dile getirdi.