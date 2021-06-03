Koronavirüs salgınında aşılama son derece önemli. Toplumun büyük bölümü aşılanınca eski normallere adım adım dönmenin mümkün olduğu ifade ediliyor. Öğretmenler ne zaman aşı olacaklarını merak ediyor. Peki, öğretmenlerin aşı randevuları açıldı mı?

Öğretmenler aşı randevusu nereden nasıl alıyor? Telefonla aşı randevusu oluştur

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının aşılanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

Öğretmenler MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182’den alabilecek.

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