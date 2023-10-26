Öğretmeni darbeden maganda tutuklandı
Konya'da bir öğretmeni darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Konya'da bir öğretmeni darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Doktor Sedat Yüksel İlkokulu bahçesinde 24 Ekim'de M.C. yeğenini dövdüğü iddiasıyla H.P. adlı öğretmenle tartıştı.
Darp raporu alan öğretmen H.P. kendisini darp ettiği iddiasıyla M.C. hakkında şikayetçi oldu. M.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (İLKHA)
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