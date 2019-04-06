0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Öğretmen sınav yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için adayların sözlü sınav yeri bilgilerini internet sitesinden erişime açtı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 07:18
Öğretmen sınav yerleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için adayların sözlü sınav yeri bilgileri açıklandı.

MEB tarafından farklı branşlarda yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların sonuçları belli oldu.

Bu kapsamda, Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav yeri bilgileri erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın sitesinden sözlü sınav yerlerini öğrenebilecek.

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Açıklanan başvuru takvimine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça daha sonra açıklanacak. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 06:52
  1. Milli Eğitim Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’de “1. Oğuz Boyları Sempozyumu” Düzenlendi
    1. ERÜ’de “1. Oğuz Boyları Sempozyumu”..
    2. Kuşadası’nda Tülüşah koruma..
    3. Efeler Ticaret Odası İlkokulu’nda kan..
    4. Kars’ta 6 Çocuk, anne ve babaları..
    5. “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği
    6. Kara yollarında durum
    7. Türkiye hamle yaptı... Siyonistler..
    8. Malezya'ya geçmeye çalışan 115..
    9. Uzmanlardan faizlerden kıskacından..
    10. “ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör..
    11. İneğinin arkasından gözyaşı döken nine..
    12. Cezayir’de sular durulmuyor!
    13. İran'da nehir suları yükseldi: 3 ölü
    14. Öğretmen sınav yerleri belli oldu
    15. Kadın polis memuru adayı alımı için..
    16. Atatürk Havalimanı'nda uçuş bilgi..
    17. 06.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni bu mu?..
    19. Kuşadası’nın yeni belediye başkanından..
    20. Yunanistan İzmir Başkonsolosu,..
    21. Karar verildi... Hepsi yok edilene..
    22. Boş arsaya, inşaatlara bile seçmen..
    23. Ankara'da yolcu otobüsü devrildi:..
    24. 5 genç otomobille gölete uçtu
    25. İzmir’de motosiklet ile otomobil..
    26. Son dakika... AK Parti'den Ankara için..
    27. İzmir’de aşırı hız can aldı
    28. İzmir'de trafik kazaları: 1 ölü, 1..
    29. Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolcu..
    30. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar'da
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap