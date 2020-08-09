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"Öğretmen-polis omuz omuza" salgınla mücadelede hasta takibinde

Konya Valisi Vahdettin Özkan önderliğinde, Kovid-19'la mücadele kapsamında oluşturulan öğretmen ve polislerden oluşturulan izolasyon ekibi, test sonucu pozitif olup evde karantinada tutulanları takip ediyor, hastalara moral veriyor - Vali Özkan: - "Her hastadan sorumlu bir personelimiz var. Bunlar hastalarla iletişim halinde. Ara sıra yanlarına uğrayıp hal hatır soruyor, bir ihtiyaçları olduğu zaman da Vefa Destek Grubunu hastaya yönlendiriyorlar. Aynı zamanda hastaları kurallara uymaları noktasında uyarıyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:05:35 -
"Öğretmen-polis omuz omuza" salgınla mücadelede hasta takibinde

KONYA (AA) - MELİKE KESKİN - Konya Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, öğretmen ve polislerden oluşturulan izolasyon takip ekibi, pozitif tanısı konulup evde karantinaya alınan hastaları hem takip ediyor hem de ihtiyaçlarına koşuyor.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, valilik bünyesinde kurulan izolasyon takip ekibini motive etmek, çalışmaları sahada denetlemek ve vatandaşları bilgilendirmek için ekiple denetimlere katılıyor.

Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerinde karantina sürecini geçiren hastalar için yapılan denetimlere katılan Özkan, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak, hasta ailelerini tedbirler konusunda bilgilendiriyor, ailelere moral ve destek veriyor.

Özkan, AA muhabirine, Konya'nın emniyet güçleri, sağlık ekipleri ve duyarlı vatandaşlarıyla salgına karşı mücadelede örnek bir süreç yürüttüğünü söyledi.

Maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine harfiyen uyulduğu sürece, salgınla mücadelenin de başarılı şekilde devam edeceğini vurgulayan Özkan, "Pandemi döneminde güçlü sağlık yapımız en büyük avantajımız oldu. Keza gıda ve tedarik zincirinin sürdürülmesi açısından hükümetimizin aldığı tedbirler olağanüstü derece önemli. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bütün bakanlıklarımız, mahalli idarelerimiz, belediyelerimiz çalışmakta ve bütün dünyaya örnek olacak bir performans ortaya koymaktadır. Bize düşen, sağlık otoritelerinin uyarılarına dikkat etmek, riayet etmektir." ifadelerini kullandı.

- "Her hastadan sorumlu bir personelimiz var"

Tedbirleri yerinde denetlemek üzere ekiplerle sahada olduğunu dile getiren Özkan, şöyle konuştu:

"Az önce bir ailemizi ziyaret ettik. Ailemizin bir çocuğu pozitif. Ekiplerimiz, doktorlarımızın rehberliğinde tek tek evde hastalarımızı hem takip hem tedavi etmekte hem de ihtiyaçlarının temini konusunda yardımcı olmaktadır. Testi pozitif olup evlerine gönderdiğimiz kardeşlerimizin her birisinden sorumlu bir polis memuru ya da okul müdürü, öğretmen arkadaşımızı görevlendirmiş olduk. Her hastadan sorumlu bir personelimiz var. Bunlar hastalarla iletişim halinde. Ara sıra yanlarına uğrayıp hal hatır soruyor, bir ihtiyaçları olduğu zaman da Vefa Destek Grubunu hastaya yönlendiriyorlar. Aynı zamanda hastaları kurallara uymaları noktasında uyarıyorlar."

Vali Özkan, izolasyon takip ekibiyle bir sosyal denetim mekanizması kurduklarını, salgının yaygınlaşmamasını, hastaların ve ailelerin sağlığını korumayı amaçladıklarını anlattı.

Ziyaret ettikleri hasta ve yakınlarına kurallara uyarak hastalığın yayılmasını önledikleri için teşekkür eden Özkan, ailelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç da pandemiyle mücadelenin en önemli basamağının hasta izolasyonu olduğunu vurguladı.

Vatandaşların Kovid-19 salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının ikazlarına uymaları çağrısında bulunan Koç, "Kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etme amaçlı Sayın Valimizin önderliğinde oluşturulan projeyle, öğretmenler ve polislerden oluşan ekiplerimiz gerekli denetim ve takipleri yapıyor. Biz de bu denetimlere katılıyor, sosyal mesafe kurallarına uyarak ekibi ve aileleri motive etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

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