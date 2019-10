Öğretmen maaşları ne kadar? Öğretmenlere ne kadar ikramiye verilecek?

Öğretmenlere ikramiye mi verilecek? 24 Kasım öğretmenler gününün yaklaşmasıyla birlikte öğretmen maaşlarına yapılacak zam ve öğretmenler günü ikramiyesi haberleri yakından takip ediliyor. Öğretmenler ülkemizin geleceği olan nesillerin ahlaklı, erdemli ve bilgili yetişmesi için var gücüyle çalışmakta. Öğretmenlerin emeklerinin karşılığı olarak iyi bir maaş almayı her daim hak etmekte. Öğretmenler gününün yaklaşmasıyla birlikte Meclis’te önemli bir adım atıldı. Öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesine ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok , TBMM Başkanlığı 'na bir kanun teklifi sundu. Ok, sunduğu kanun teklifinde öğretmenlere müjdeli haber verilmesini istedi. "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile sunulan kanun teklifinde İsmail Ok öğretmenlere ikramiye verilmesini talep etti.

Kanun teklifinin özetinde şu ifadelere yer verildi: "Teklif ile, fiili olarak öğretmenlik mesleği yapmakta olanlara, her yıl 24 Kasım tarihinde, o yılın Kasım ayı maaşı oranında öğretmenler günü ikramiyesi ödenmesi amaçlanmaktadır." Söz konusu kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 'na geldi.

İşte öğretmenlere bir maaş ikramiye verilmesini içeren o teklifi:

