Öğretmen maaşı ne kadar oldu? | 2021 öğretmen maaşı zammı

Öğretmen maaşı ne kadar? | Her yıl memur-emekli maaşlarına ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca memur maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu? | Zamlı öğretmen maaşı ne zaman yatacak? | Öğretmen maaşına yüzde kaç zam yapıldı?