Öğretmen maaşı ne kadar oldu? | 2021 öğretmen maaşı zammı
Öğretmen maaşı ne kadar? | Her yıl memur-emekli maaşlarına ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca memur maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu? | Zamlı öğretmen maaşı ne zaman yatacak? | Öğretmen maaşına yüzde kaç zam yapıldı?
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranındaydı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu. Açıklanan enflasyon farkıyla memur maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam yapılacak.
Öğretmen maaşı ne kadar oldu? | 2021 öğretmen maaşı zammı
Öğretmenler kaç lira maaş alacaklarını merak ediyor. 9/1 derecesindeki öğretmenlerin maaşı 4,607 TL'ye yükseldi. Kıdem yılı 1/4 olan öğretmen maaşı ise 5.354 liraya çıktı.
Mevcut Maaş Memur maaşı zamlı
4.154 TL 4.459 TL
4.165 TL 4.447 TL
4.360 TL 4.680 TL
4.505 TL 4.836 TL
4.600 TL 4.938 TL
4.809 TL 5.162 TL
5.110 TL 5.486 TL
5.518 TL 5.924 TL
5.870 TL 6.302 TL
6.122 TL 6.572 TL