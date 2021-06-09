Öğretmen İl içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman? Kadrolu öğretmen il dışı tayin 2021 il içi yer değiştirme

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmen atama ve yer değiştirme 2021 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurularına ilişkin duyuru yayınlandı. Peki 2021 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri ne zaman nasıl yapılacak?

Kadrolu öğretmen il dışı tayin 2021 il içi yer değiştirme başvuru şartları

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Öğretmen il içi isteğe bağlı başvurular ne zaman?

İl içi isteğe bağlı için başvurular 08 - 14 Temmuz,

Öğretmen İller arası isteğe ve zorunlu yer değiştirme başvurusu ne zaman?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular 29 Temmuz - 2 Ağustos arasında alınacak.

Öğretmen il içi isteğe bağlı ve iller arası isteğe ve zorunlu yer değiştirme şartları neler?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

Öğretmen yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Öğretmen atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılacak?

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf olan veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerin tercihlerine tüm hizmet alanlarındaki eğitim kurumları,

Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerden bu yükümlülüğünü 31 Aralık 2021 tarihinden sonraki bir tarihte tamamlayacak olanların tercihlerine dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında bulunan eğitim kurumları açılacaktır. İl içi ve il dışı öğretmen yer değiştirme başvuru kılavuzu için tıklayın