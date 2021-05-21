Öğretmen il içi il dışı yer değiştirme başvuru 2021 il içi tayin ne zaman?

MEB öğretmen mazeret tayinleri ne zaman? Öğretmenlerin il dışı tayinlerine ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gedi. Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."

Öğretmen yer değiştirme başvurusu nasıl yapılacak?

2021 yer değiştirme başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru belgeleri de eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.

Öğretmen yer değiştirme şartları