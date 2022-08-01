Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Peki, MEB sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama:

2022 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları açıklandı. Sonuçlar personel.meb.gov.tr, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.

Öğretmen il içi atama başvuru şartları

Adaylığı kaldırılmış olmak, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.