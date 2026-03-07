  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı
Gündem

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in ölümü sonrası flaş karar! İki isim görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada iki müdür görevden alındı.

İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in görev yaptığı okulda hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırıldı.

 

Olay

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Yorumlar

Hakkı SANCAK

Olması gereken Okuldan uzaklaştırılmış bir şahıs nasıl elini kolunu sallaya sallaya okula girebiliyor MİLLİ EĞİTİM İL VE İLCE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREVİNİ YAPMIYOR ÇOĞU GÖREVİNİN NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYOR OKULLARDA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ BAYRAM ETKİNLİK KUTLAMALARI YAPILMALI VALİLER KAYMAKAMLAR VS BU ETKİNLİLİKLERE KATILMALI YOKSA YARIN ÇOK GEÇ OLACAK BİR NESİK KAYBEDİLDİ BİRİ DAHA O YOLDA

Hadi

Tutukla, besle, salıver... Kısır döngü... Türkiye de en ucuz nesne nedir? Bilmeyen var mı?!
