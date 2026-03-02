Rıdvan Dilmen'den maç biter bitmez Talisca iddiası geldi, yüzde 80 ihtimal verdi
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in, Tedesco'nun kadro tercihleriyle ilgili yorumu ve Anderson Talisca iddiası dikkat çekti. Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe'nin orta sahasına vurgu yapan Dilmen, "Şampiyonluk yarışında 1-0 mağlup olan takımın orta sahası (Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek) bu olamaz. 3 tane merkez orta saha oyuncusuyla 1-0 geride oynanmaz.
Kazanmak zorunda olduğun maçta bu orta sahayla oynadı ve bunlardan bir tanesini çıkaramadı, maç gidiyor." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alınmasına tepki gösteren Rıdvan Dilmen, "Kerem şu anda her gün üzerine koyuyor. Bazı oyuncular iyi oynar kötü oynar ama tutacaksın. Soktuğun oyuncunun (Nene) ortası yok. Kerem'in hiç olmazsa karambolde falan atma ihtimali var.
Birdenbire Kerem'i oyundan çıkardı, birdenbire Kasımpaşa maçında hiç oyuna sokmadığı gibi. Çok enteresan değil mi?" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin son haftalardaki puan kayıplarını 4 maddede sıralayan Dilmen, "Fenerbahçe'nin bugünlerde puan kayıplarının sebebi, kendi evinde 10 maçın 3'ünü kazanabilmesi Semedo'nun sol bek oynamasından, Yiğit Efe'nin sağ bek oynamasından, Asensio'nun kenarlarda oynamasından, Kante'nin 8 numara oynamasından... Bu kadar basit hocam." sözlerini sarf etti.
Son olarak Talisca iddiası ortaya atan Rıdvan Dilmen, "Son 20 dakikada Talisca olsaydı skor yapar mıydı Fenerbahçe? Yüzde 80 yapardı ama Fenerbahçe oyunu bu kadar yığamıyor. Guendouzi olmasa Fenerbahçe ceza sahasına 15 kere giremezdi." diyerek sözlerini tamamladı.
