Öğretmen çocuklarına kontenjansız nakil hakkı
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri konusunda değişikliğe gidildi.
Açıklamada, yönetmeliğe dair detayları paylaşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, görev yeri değişen öğretmenlerin, lise çağındaki çocuklarının nakil işlemlerindeki kontenjan nedeniyle kendi merkezi sınav puanlarının daha altında ya da kayıt alanlarının uzağındaki okullara gitmek durumunda kaldığına yönelik sorunları ilettiğini belirtti. “Biz de tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık” ifadesini kullanan Özer, buradaki kriterin öğrencinin taban puanı ve yerleştirme dengesinin sağlanması olacağını vurguladı. Görev yeri değişen öğretmenlerin çocukları, ortaöğretim süresince bir defaya mahsus kontenjan şartı aranmadan nakil yapabilecek.