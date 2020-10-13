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Aktüel Öğretmen çift Azerbaycan'a destek için nişan yüzüğünü gönderdi
Aktüel

Öğretmen çift Azerbaycan'a destek için nişan yüzüğünü gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:10:44 -
Öğretmen çift Azerbaycan'a destek için nişan yüzüğünü gönderdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraşlı öğretmen çift, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla nişanlarında takılan alyansı gönderdi.

Azerbaycan'ın Gence şehrinin bombalanmasından çok etkilenen Uhud ve Gamze Polat çifti, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğine destek mektubu yazdı.

Uhud Polat, mektubun içerisine Türk bayrağı ve 2017 yılında takılan nişan yüzüğünü de koydu.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gence kentine atılan bombanın acısını Azerbaycan vatandaşlarıyla birlikte yaşadıklarını söyledi.

Azerbaycan halkının yanında olmak ve Türkiye'nin desteğini gösterebilmek adına eşiyle mektup yazmaya karar verdiklerini anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Mektubun içerisine de şanlı bayrağımızı ve naçizane kendi nişanımda takılan yüzüğü bırakmak istedim. 'Varımızla yoğumuzla sizin yanınızdayız' demek istedik. Mektubu gönderdikten sonra Büyükelçi Hazar İbrahim beyefendi aradı ve yazmış olduğum mektuptan çok etkilendiklerini, duygulandıklarını iletti. Nişan yüzüğünü tekrar iade etmek istediler ama ben onu Azerbaycan ordusuna gönderdiğimi, kabul edemeyeceğimi söyledim. Bundan da çok mutlu oldular. Biz öyle bir milletiz ki geçmişte Bosnalı kardeşlerimiz bize aynı yardımı yaptılar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bize aynı yardımı yaptılar. Biz de kadirşinaslığımızı göstermek için bu mektubu yazmak istedik."

Polat, gönderdiği hediyenin sadece bir sembol olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın içerisinde bulunduğu durumdan en kısa zamanda çıkması için dua ettiklerini dile getirdi.

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