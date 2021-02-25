Öğretmen atama branşları | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarıyla ilgili müjde vermiş, “20 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Şimdiden Eğitim ve öğretim camiasına, milletimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulunmuştu. Öğretmenlerin merak ettiği atama takvimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması ne zaman son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınına katıldı ve önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ziya Selçuk, “Dün toplantısı yapıldı. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak, nasıl işleyecek, personel müdürlüğümüz bunu getirdi bize. Ben döndüğümde tekrar konuşacağız ve atama takvimini ilan edeceğiz” dedi.