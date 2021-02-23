Öğretmen ataması ne zaman? 20 bin öğretmen ataması hangi branşlarda yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmen adaylarımıza da buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Şimdiden eğitim camiasına hayırlı olsun.” dedi.

Erdoğan şunları söylerdi: “Son 18 yılda hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık. 2021'de ayırdığımız rakam 147 milyar lira. Yüksek öğretimi dahil ettiğimizde eğitim öğretim bütçemiz 210 milyar lirayı aşıyor. Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Hizmete aldığımız 7 bin 541 yeni derslikle, Ankara'daki toplam derslik sayımızı 49 bin 700'e ulaştırmış bulunuyoruz."

20 bin öğretmen atamasına ilişkin önümüzdeki günlerde öğretmen atamasına ilişin branş dağılımına ilişkin bilgiler paylaşılacak.