2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Okullar açılmadan önce öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Temmuz'da öğretmen ataması olur mu?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Özer, eğitim sisteminde 1,2 milyon öğretmenin görev yaptığını, bu öğretmenlerin yüzde 75'inin son 19 yılda atandığını belirtti.

Özer, “Öğretmen ataması 2022 yılında olacak, çalışmalarımız devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı'mız ile görüşmelerimiz bitti. Eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyu ile paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Atayacağımız öğretmenlerde de ağırlık olarak okul öncesine vereceğiz” dedi.