Öğretmen atamaları ne zaman son durum | MEB 20 bin öğretmen atama takvimi güncel
Merakla beklenen 20 bin öğretmen atamasına ilişkin takvim yayımlandı. Peki, öğretmen ataması başvuruları ne zaman? Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022
Öğretmenlerin merakla beklediği atama takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı sürecin başladığını duyurdu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman?
Öğretmen atamaları ne zaman son durum | MEB öğretmen atama takvimi güncel
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması için ön başvuruların 18-26 Temmuz'da, atamaların ise 1 Eylül 2022'de yapılacağını açıkladı.
Sözleşmeli 20 bin öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022'de alınacağını belirten Özer, 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini duyurdu.
Bakan Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Sözlü sınavlar, 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."
Öte yandan, 20 bin öğretmen atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.