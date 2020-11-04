Atama bekleyen öğretmenler 2021 yılında atamaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak ediyor. Öğretmenler sık sık internette 'Öğretmen atamaları ne zaman" sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. Peki, MEB atamaları ne zaman?

Öğretmen atamaları ne zaman? | Öğretmen atama kontenjanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ziya Selçuk öğretmen atamaları konusunda sorulan bir soruya da cevap verdi.

Bakan Selçuk 2021’de öğretmen atamalarının olacağını belirtti ve "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.