Öğretmen atamaları ne zaman gerçekleşecek?

Öğretmen atamaları, özellikle Öğretmenler Günü'nün yaklaşmasıyla "Öğretmen atamaları en zaman gerçekleşecek?" sorusunun yanıtı öğretmen adayları tarafından merak konusu oldu. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamalarıyla ilgili yapılan açıklamanın ayrıntıları…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarıyla alakalı soruyu yanıtlarken de 2021 yılında atama yapacaklarını ve bütçede öğretmen ataması olduğunu söyledi. Sayısının yüksekliği konusunda girişimlerin olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Taşımalı eğitimle ilgili soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını da dile getirdi.

Bakan Selçuk, bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlandığını belirtirken her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptıklarını ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldıklarını ve okullara ulaştırdıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, hiçbir okulun ihaleyle uğraşmadığını ve hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadığını belirtti. Selçuk, bunu Türkiye olarak merkezi düzenlediklerini dile getirirken sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandığını da belirtti.