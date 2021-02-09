Öğretmen atamaları ne zaman 2021 Şubat öğretmen ataması kontenjan dağılımı

Şubat öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atamaları konusunda izlenecek yol haritasının ne olacağı binlerce öğretmen adayı tarafından merakla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 138 bin öğretmen açığı söz konusu. İster sözleşmeli öğretmen isterse de kadrolu öğretme ataması bekleyen binlerce aday 2021 yılına ilişkin öğretmen alımlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama yapmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise öğretmen atamaları konusunda sevindiren açıklamalarda bulundu.

Şubat öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen atamaları için takvimin henüz belli olmasa da öğretmen adayları Şubat 2021’de öğretmen atamalarının yapılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Binlerce öğretmenin merakla beklediği atama takvimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bilgi paylaştı.Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Atama süreci, bütçe imkanları çerçevesinde bir karar sürecine bağlı. Biz bu kpss sınavlarının tarihlerini de dikkate alarak, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için elbette imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.

Sözleşmeli öğretmen ataması alanları, öğretmen ataması taban puanları ve kontenjanları listesi (2020 Haziran)