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Eğitim Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları son durum
Eğitim

Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları son durum

Öğretmen atama takvimi güncel | Atama bekleyen öğretmenlerin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan haberde. Konu hakkında son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Öğretmen atamaları takvimi 2021

Yeniakit Publisher
2021-02-06 15:05:00 -
Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları son durum

Öğretmen atamaları son durum | Milyonlarca kişi öğretmen atamalarının ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor. Kadrolu ve sözleşmeli öğretmen atamalarıyla ilgili bir tarihin açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Son olarak konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, atamalar ne zaman?

Öğretmen atamaları ne zaman? 2021 öğretmen atamaları son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV’de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bu konuyla ilgili ekipler çalışıyor. Bu hem finansal boyutu olduğu hem de Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacağı sürecine bağlı. Biz bu KPPS sınavlarının tarihlerini de dikkate alarak, öğretmen adaylarımızın mağdur olmaması için imkanları zorlayarak bir takım çalışmalar yapmaya uğraşıyoruz. Sanki biz biliyoruz da söylemiyoruz gibi şeyler duyuyoruz ama şu an gerçekten belli değil. Belli olması için emin olsunlar uğraşıyoruz. Çok uzamaması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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