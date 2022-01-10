Öğretmen atamaları ne zaman? 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de alındı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edildi. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da tamamlandı. 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklandı.

15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atamalara ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin olarak müjdeyi verdi. Erdoğan, “Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz." dedi. MEB öğretmen atama takvimine göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.