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Eğitim Öğretmen atamaları 2021 ne zaman?
Eğitim

Öğretmen atamaları 2021 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamaları, yüz yüze eğitim ve öğretmen aşılamaları gibi merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Peki, öğretmen adaylarının merakla beklediği 2021 atamaları ne zaman gerçekleştirilecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:04:00 -
Öğretmen atamaları 2021 ne zaman?

Yurt genelinde atanmayı bekleyen binlerce öğretmen, atamalar ne zaman, hangi yapılacak, tarih açıklandı mı sorularının cevaplarını arıyor.

Öğretmen atamaları 2021 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl yaptığı gibi 2021 yılında da öğretmen ataması için işlem yapacak. Korona virüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı bulunuyordu. Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor.

Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Öğretmen atamaları hangi tarihte yapılacak merak eden adaylar, dört gözle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor. MEB'den atamalara ilişkin karar geldiğinde haberimizde yer veriyor olacağız.

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