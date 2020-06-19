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Öğretmen atama yer değiştirmeleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yeni Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı. Peki Öğretmen atama yer değiştirmeleri nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 08:12:00 - 2020-06-19 08:13:54
Öğretmen atama yer değiştirmeleri nasıl yapılacak?

Yayımlanan karara göre lisansüstü eğitim, ikinci lisans eğitimi, ulusal ve uluslararası projeler, TÜBİTAK projeleri, hakemli dergilerdeki makaleler, eTwinning projelerindeki çalışmalar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda alınan dereceler de hizmet puanına eklenecek.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyen binlerce adayı ilgilendiren atama takvimi tarihleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Adayların gözü artık 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına mülakat yerlerinin açıklanmasında ve ardından merakla beklenen atamaların yapılacağı tarihlerde.

2020 Haziran ayında yapılacak olan sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi yayımlandı.

 

 

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