Öğretmen atama tercihleri ne zaman 2021? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı. MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlanmıştır." bilgisine yer verildi. 2021 MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğretmen atama tercih tarihini de açıkladı. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman alınacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi…

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin ücretli öğretmen atama takvimi yayılandı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanmasıyla birlikte 2021 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınava itirazlar ise takvime göre 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. 6 Eylülde sona erecek lan 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihi sonuçları ise 8 Eylül tarihinde yayınlanacağı duyuruldu. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları 2021

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı. Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.