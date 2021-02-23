Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada “Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından öğretmen atama taban puanları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. İşte taban puanları ile ilgili detaylar…

Öğretmen atama kontenjanları 2021 | Öğretmen atama taban puanları