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Eğitim Öğretmen atama kontenjanları 2021 | Öğretmen atama taban puanları
Eğitim

Öğretmen atama kontenjanları 2021 | Öğretmen atama taban puanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika öğretmen ataması müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmen adaylarımıza da buradan bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Şimdiden eğitim camiasına hayırlı olsun.” diyerek öğretmen ataması son dakika haberini paylaştı. Peki sözleşmeli öğretmen atama kontenjan açıklandı mı? Öğretmen ataması hangi branşta yapılacak? Hangi branşta ne kadar öğretmen ataması olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:07:00 -
Öğretmen atama kontenjanları 2021 | Öğretmen atama taban puanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada “Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından öğretmen atama taban puanları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek. İşte taban puanları ile ilgili detaylar…

Öğretmen atama kontenjanları 2021 | Öğretmen atama taban puanları

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