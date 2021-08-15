Öğretmen adayları için kritik gün! 2021-KPSS'de ilk oturum yapıldı
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ilk oturumu İstanbul'da yapıldı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu ise saat 14.45'te başlayacak, 14.30'dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah oturumu İstanbul'da yapıldı.
Adaylar, sabah erken saatlerden itibaren kentte sınav için belirlenen merkezlerde yoğunluk oluşturmaya başladı.
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda sınava giren adaylar, sosyal mesafe kurallarına uyarak bina girişinde sıra oluşturdu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında girişlerde maske ve dezenfektan dağıtılan adaylar, sınav görevlilerinin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salona alındı. Saat 10.00'dan sonra gelenlerin sınava alınmayacağı konusunda uyarı yapıldı.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ikinci oturumu ise saat 14.45'te başlayacak, 14.30'dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak.