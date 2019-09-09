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Öğretim yılına en acı başlangıç

Eskişehir’de iki gün önce iki arkadaşı ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Burcu Öğretir’in öğretmenin sınıfında yeni eğitim öğretim yılı açılışında gözyaşı hakim oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:31
Öğretim yılına en acı başlangıç

Eskişehir’de iki gün önce iki arkadaşı ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Burcu Öğretir’in öğretmenin sınıfında yeni eğitim öğretim yılı açılışında gözyaşı hakim oldu.


Eskişehir’de 7 Eylül 2019 tarihinde Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya karayolunun 10. kilometresinde elektrik direğine çarpmış, meydana gelen kazada, sürücü Yılmazbilek ile araçta bulunan Erdinç Ertürk ve Burcu Öğretir hayatını kaybetmişti.



Veliler gözyaşlarına hâkim olamadı


Yeni eğitim öğretim yılı açılışında Mithat Paşa İlkokulu’nda bulunan 2-A sınıfı öğrenci ve velileri, Burcu Öğretir öğretmenin yokluğunda gözyaşı döktü. Veliler sabah saatlerinde sınıfa gelerek, Burcu öğretmenin masasına çiçeklerle donattı. Burcu öğretmenin hayatını kaybettiği, bir çok öğrenciye veliler tarafından söylenmemesinden dolayı öğretim yılının ilk gününde sıraları veliler doldurdu. Gözyaşlarına hâkim olamayan veliler dakikalarca sırada oturarak, Burcu öğretmen için gözyaşı döktü. Mithat Paşa İlk Okulunda buruk başlayan eğitim öğretim yılında, meslektaşları da yaşanan olaya hala inanamıyor. Öğrenciler tarafından gönderilen çiçekte yazılı bulunan notta ise ’Seni hiç unutmayacağız. Güzel gözlü öğretmenim’ yazması yürekleri dağladı. Bazı veliler ise masada bulunan öğretmenin fotoğrafını sevdi.



Şiir okurken görüntüleri ortaya çıktı


Burcu öğretmenin, Mithat Paşa İlkokulu’nda daha önce düzenlenen ‘Sende bir şiir oku’ etkinliğinde görüntüsü ortaya çıktı. Burcu öğretmen, okuduğu şiirinin ilk bölümünde; “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var -Yaşadın mı yoğunluğuna yaşayacaksın her şeyi - Ve hayat sunulmuş bir imtihandır insana" dizeleri yer alıyor



Veliler çok üzgün


Gözüyaşlı velilerden Arzu Öznur, öğretmen Burcu Öğretir’in soyadına yakışan bir insan olduğunu dile getirerek, "Çocuklarımıza her şeyden önce iyi bir insan olmayı öğretmişti. Çok neşeli biriydi. Çocuk sevgisi çok fazlaydı. Bize çocuklarla kaliteli vakit geçirmemizi söylerdi, zamanın değerinden bahsederdi. Demek ki çok kısa yaşayacakmış. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.


Gülden Çimen isimli veli ise, kızına hala durumu anlatmakta zorlandığını ifade ederek, şunları söyledi:


"Kızım soruyor bana ‘anne öğretmenim nerede?’ diye. Güzel bir dille anlatmaya çalışıyorum. ‘Anne belki yalan söylemişlerdir gidip öğrenir misin?’ diyor. Çok iyi bir öğretmendi. Kelimelerle anlatılacak bir şey değil yani başımız sağolsun."


Torununun öğretmeni olduğunu belirten Nurhan Çabuk, ise üzüntülerini şöyle dile getiriyor;


"Ben anneanne olarak geldim. Tatildeydik, cenazeye katılmak isterdik. Torunuma söyleyemedik. ‘Ben ondan başka öğretmene gitmem’ diyor. ’Oğlum belki tayin olmuştur’ diyorum. ‘Ben onsuz yapamam, bize kuzucuklarım diye sarılıyordu’ diyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Çok üzgünüm. Çok iyi bir öğretmendi. Allah ailesine sabır versin."



"22 yıllık eğitim öğretim yılımın en ağır günüydü"


Mithat Paşa İlkokulu Müdürü Fatma Akın, Burcu Öğretir’in öğrencilerini ’kuzu sarmalarım’ diye sevdiğini söyledi.


Akın, temmuz ayında okula atandığını belirterek, "Burcu hanımla bu okulda görev yapmadım, ama daha önce başka bir okulda kendisi ile mesai paylaşmışlığım var. 2014 Ağustos’unda bu okulda görevine başlayan bir arkadaşımızdı. Bu yıl 1. sınıfta okuttuğu çocukları, 2’nci sınıf olarak devam edecekti. Burcu hanım sadece okulda, okul paydaşlığı dışında diğer velilerle de çok iyi iletişim kurabilen sosyal yönü çok güçlü olan, aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi Sanat Müziği Korosunda yer alan çok yönlü bir arkadaşımızdı. Hayat doluydu. Biz şimdi bu kasar hayat dolu, bu kadar hızlı yaşantısını demek ki ömrü kısa olacakmış diye yorumlamak durumundayız. Yokluğu kesinlikle doldurulamayacak. Ben buraya büyük bir heyecanla gelmiştim. Güzel mesai paylaşmıştık, yine aynı duygularla gelmiştim. Bugün 22. yılımı geçirdiğim eğitim-öğretim yılımın en ağır günüydü. Ben ilk defa bir okula nasıl gideceğim sorusunu sordum kendime. Bugün okula gelmek diğer bütün mesai arkadaşlarım gibi bana da çok ağır geldi. Öğrencilerini ’kuzu sarmalarım’ diye severmiş. Yerini tutmayacağını biliyoruz. Ben öğrencilerle henüz çalışma fırsatı yakalayamadım. Biz yazın atandık. Herhalde bundan sonra onlar bizim kuzu sarmalarımız olacak. Ne derece yaralarını sarabiliriz bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Tepebaşı İlçe Eğitim Müdürlüğü öğretmen ihtiyacımızı da en kısa zamanda karşılayacaklar. Kaldığımız yerden devam ediyor olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:31
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