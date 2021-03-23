Öğretim Üyesi'nden skandal! Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; AK Parti Hükümeti'ni hedef aldı, gazetecilere hakaret etti.

Sabah'ın haberine göre; Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; "AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu" iddiasında bulundu. Prof. Dr. Gönenç, "Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur" diyerek gazetecilere de hakaret etti.

Prof. Dr. Gönenç; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerine "Temel Gazetecilik" başlıklı 190 sayfalık ders bilgi notu gönderdi.

"Periskop Teknolojisi" başlıklı bölümde şu skandal iddialar yer aldı:

"AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu. Doğruları doğru şekilde yazan gazetecileri basından silkelediler. Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur."

"Bir gazeteci için muhabirlikten gazetecilikten daha yüksek bir yer yoktur. Bunun için yapılması hiçbir siyasi makamın getirmediği kadar tatmin getirebilir. İnsana saygınlık getirir."