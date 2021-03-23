  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya’nın peş peşe saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti! Kritik isim bakanlığa çağrıldı

Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu'na çarpıcı soru: Sizi buna iten sebep nedir?

Kabaktepe'den İmamoğlu'na tepki: Bunu anlamak mümkün değil

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'duruşmasız ceza' algısına Fahrettin Altun'dan 'hukuk' dersi

'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İki kişinin boğulmasını böyle izlediler

Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın

Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek
Gündem Öğretim Üyesi'nden skandal! Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı
Gündem

Öğretim Üyesi'nden skandal! Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; AK Parti'yi hedef aldı, gazetecilere hakaret etti. Ders notu olarak öğrencilere gönderdiği belgelerde "AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu" iddiasında bulunan Prof. Dr. Gönenç, "Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur" diyerek gazetecilere de hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 23:51:00 -
Öğretim Üyesi'nden skandal! Ders notu adı altında AK Parti'yi ve gazetecileri hedef aldı

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; AK Parti Hükümeti'ni hedef aldı, gazetecilere hakaret etti.

Sabah'ın haberine göre; Prof. Dr. Enver Özgür Gönenç; "AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu" iddiasında bulundu. Prof. Dr. Gönenç, "Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur" diyerek gazetecilere de hakaret etti.

Prof. Dr. Gönenç; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerine "Temel Gazetecilik" başlıklı 190 sayfalık ders bilgi notu gönderdi.

"Periskop Teknolojisi" başlıklı bölümde şu skandal iddialar yer aldı:

"AKP basın ve medya üzerinde görülmemiş bir hegemonya kurdu. Doğruları doğru şekilde yazan gazetecileri basından silkelediler. Pek az gazeteci kaldı. Geri kalan gazeteciler gazeteci değil memur."

"Bir gazeteci için muhabirlikten gazetecilikten daha yüksek bir yer yoktur. Bunun için yapılması hiçbir siyasi makamın getirmediği kadar tatmin getirebilir. İnsana saygınlık getirir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

fetö/ketö yecüc/mecücleri kafayi iyice siyirdi
  • Yanıtla
Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar
Dünya

Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun son açıklamasına göre ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahlarını azalttığı öğrenildi. İncirlik'te bulun..
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var
Aktüel

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolar kurunda dün yaşanan hareketliliğin ardından vatandaşların 5,1 milyar dolar, şirketlerin de 2,5..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay