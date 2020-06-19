  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Öğretim üyelerinin buluşu, "incelemeli patent" olarak tescillendi

"İçten Yanmalı Motorlu Araçlarda Radyatörsüz Soğutma Sistemi" başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "incelemeli patent" aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:28:08 -
Öğretim üyelerinin buluşu, "incelemeli patent" olarak tescillendi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğretim üyelerinin buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "incelemeli patent" olarak tescil edildi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi İsmail Altın ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Küçük ve Doktor Öğretim Üyesi Ali Paşa Hekimoğlu'nun birlikte buluş gerçekleştirdikleri belirtildi.

"İçten Yanmalı Motorlu Araçlarda Radyatörsüz Soğutma Sistemi" başlıklı buluşun, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "incelemeli patent" aldığı vurgulanan açıklamada, Altın, Küçük ve Hekimoğlu tebrik edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı