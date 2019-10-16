0553 313 94 23

Öğretim elemanı haftalık ders saati ücreti ne kadar? Öğretim elemanı maaşları

Yargı reformu paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 7 madde daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre Türkiye Adalet Akademisinde ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, verdikleri her ders için ders ücreti alacak.

16 Ekim 2019 Çarşamba 08:50
Öğretim elemanı haftalık ders saati ücreti ne kadar? Öğretim elemanı maaşları

Yargı reformu paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 7 madde daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre Türkiye Adalet Akademisinde ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, verdikleri her ders için ders ücreti alacak.

Meclis Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, Türkiye Adalet Akademisine öğretim elemanı olarak atanan veya görevlendirilen hakim ve savcılar ile Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre akademide görevlendirilen öğretim elemanlarına haftalık 10 ders saatini aşan kısım için ders ücreti ödenecek. Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, verdikleri her ders için ders ücreti alacak. Akademide ders verenlerden üniversite öğretim elemanı olmayanlar bakımından birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için öğretim görevlilerine, Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre ödenen kadar ders ücreti ödenecek. Üniversite öğretim elemanlarının akademide ders vermesini sağlamak amacıyla bu kişilere Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre ödenenin bir kat fazlası ders ücreti ödenmesi de öngörülüyor. Teklife göre, haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.

Öğretim üyesi maaşları ne kadar?

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 08:50
  1. Öğretim üyesi maaşları ne kadar?
  2. Öğretim elemanı haftalık ders saati ücreti ne kadar?
  3. Öğretim elemanı maaşları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peş peşe operasyonlar başladı!
    1. Peş peşe operasyonlar başladı!
    2. Murat Kekilli'den millilerimize çağrı
    3. Hüsnü Mübarek'ten 8 yıl sonra bir ilk!
    4. Bitlis'te tefeci operasyonu: 9 gözaltı
    5. Patent yarışması için geri sayım başladı
    6. Komandolardan Millilere mesaj!
    7. Karaman'da traktörün altında kalan..
    8. Örnek iş birliği
    9. Kritik gelişmeyi duyurdu: Suriye..
    10. Adana'da "torbacı" operasyonu: 8 gözaltı
    11. Köşeye sıkışan katil Esed rejimi..
    12. Ara eleman yetiştirmek için güç..
    13. Kırklarelili öğrencilerden yetkililere..
    14. Araç muayenesi nasıl yaptırılır? Araç..
    15. Konya'da uyuşturucu satıcılarına..
    16. Trump'ın yaptırım kararı aldığı Bakan..
    17. Aman dikkat... Robotlar da duygu..
    18. 20 ay cezaevinde kalmıştı! Fırat'ın..
    19. New York Belediye Başkanı'nın FETÖ..
    20. Saatten 53 milyon dolar kazandık
    21. PROMEXPO, bu yıl da rekor ziyaretçi..
    22. Entech-Geri Dönüşüm Çevre..
    23. 5G’ye doğru adım adım
    24. SAHA İstanbul’dan Milli Teknoloji..
    25. 'Barış Pınarı' anketi yapıldı! Yüzde..
    26. Güvenlik görevlisi alımı kamu | Adalet..
    27. Netenyahu bu kadar rahatsız olmadı!..
    28. Hedeflerimize ulaşana kadar..
    29. Batı imha ediyor Türkiye ihya ediyor
    30. ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış..
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu! Terörist ile görüştürdüler
    Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu! Terörist ile görüştürdüler