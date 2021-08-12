Öğrenmeyi öğrenme modeli

1998’de kurulan Haliç Üniversitesi’nde iki yıl önce başlayan değişim tüm hızıyla devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu, dünyada gerçekleşen bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitede yeni bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını belirtti. Kritik süreçte öğrenci merkezli öğrenmeyi öğrenme modelini uygulama ve araştırma odaklı bakış açısıyla bütünleştiren Haliç Üniversitesi, çok yönlü gençler yetiştiriyor.

Tüm üniversitelilere açık dersler

Bu arada pandemi dönemini başarıyla yöneten üniversite, öğrencilere önemli bir imkân daha sunuyor. Covid-19 nedeniyle evlerinden adım atamayan, uygulamalı eğitim alamayan tüm vakıf ve devlet üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ders veriyor.

Ar-Ge bütçesi arttı

Haliç Üniversitesi’nde peş peşe Ar-Ge projeleri ortaya koyuluyor. Bunu veriler de teyit ediyor. Ar-Ge bütçelerinde belirgin artış görülüyor. Öğrencilerin de katılacakları Ar-Ge projeleri için tahsis edilen bütçe 10 kat arttı. Öbür taraftan gençleri girişimci yapmak amacıyla önemli çalışmalar yürütülüyor. Sanal Gerçeklik Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvarı ile Kuluçka Merkezi’nde öğrenci projelerine yer veriliyor. Ayrıca tüm öğrenciler için zorunlu olan ‘Bilgisayar Programlama ve Algoritma’ dersinde kodlama programları öğretiliyor.

Çift diploma olanağı

Öğrencilerin çok yönlü eğitim alabilmeleri için ise gerekli her adım atılıyor. Gençlerin diledikleri bölümlerden ders almalarının ya da yan dal veya çift ana dal yapabilmelerinin önü açılıyor. Öğrenciler Tıp okurken spor bilimlerinde, mühendislik okurken güzel sanatlarda dersler alabiliyor veya çift ana dal ya da yan dal yapabiliyor.

Şehrin merkezinde kampüs

Haliç Üniversitesi’nin kampüsünde yer alan laboratuvarlarla, atölyelerle öğrencilere iyi bir teorik ve pratik eğitim veriliyor. Haliç Üniversitesi, öğrenci kulüp faaliyetleriyle de öne çıkıyor. Bu faaliyetler pek çok üniversite tarafından örnek alınıyor.

Burs imkânı

Üniversitece proje ve hayallerine güvenen öğrencilere burslar veriliyor. Para yardımları yapılarak, indirimler uygulanarak başarılı öğrencilerin eğitim hayatlarını verimli geçirmelerine ortam oluşturuluyor.

Tercih danışmanlığı yapılacak

13 Ağustos’a kadar 200’den fazla Haliç öğrencisi, 100’den fazla akademisyen, 100’e yakın da kariyer ve tercih danışmanı ücretsiz ve tarafsız danışmanlık hizmeti için hem kampüste hem de online kanallarda hem de telefonla destek için hazır olacaklar.

Çok kültürlü eğitim

Haliç Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “Yeni yönetimiyle eğitim kalitesini daha da arttırma yolunda adımlar atan üniversitemiz geçtiğimiz yıl itibariyle artan İngilizce bölümleriyle hem yabancı öğrenci hem de yabancı akademisyen sayısında ciddi artış yaşadı. Bugün bine yaklaşan ve her yıl artan yabancı öğrenci sayısıyla öğrencilere kültürler arası etkileşim fırsatı sağlayan Haliç’te bu yıl çok daha fazla yabancı öğrencinin gelmesi bekleniyor” denildi.