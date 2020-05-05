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Aktüel

Öğrencisiz kampüste bahar manzaraları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan eğitim alanları baharın gelmesi ile görenlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 10:45:44 -
Öğrencisiz kampüste bahar manzaraları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan eğitim alanları baharın gelmesi ile görenlere eşsiz bir manzara sunuyor.


Ülkemizdeki en büyük yerleşkelerden birine sahip olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi baharın gelişiyle birlikte farklı renklere büründü. Çeşitli alanlarda Park ve Bahçe Birimi personeli tarafından yapılan budama, peyzaj ve sulama çalışmaları ile yeşil bir yerleşkeye dönüşen eğitim ve sosyal alanlar her geçen gün baharın etkisini daha güzel hissettiriyor. Son dönemde ağaçlandırma çalışmalarının yoğunlaştığı yerleşkede dikilen fidanlar sayesinde bugün bitki çeşitliliği ile yerleşkeye kuş cıvıltıları hakim oldu. Öğrencilerden ayrı kalınan bu bahar günlerinde personel yerleşkenin daha yeşil bir hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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