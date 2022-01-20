Öğrencinin başörtüsünü çıkarmaya çalışan öğretmene ceza yok

Münübe Yılmaz

İngiltere’de, tesettürlü bir öğrencinin başörtüsünü başından çekmekle suçlanan öğretmen hakkında skandal bir karar verildi. Essex Bölge Savcılığı, dün yaptığı açıklamada, South Orange-Maplewood Okul Bölgesi'ndeki bir öğrencinin başından başörtüsünü çekmekle suçlanan 2. sınıf öğretmeninin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmayacağını duyurdu.

Saçının "güzel" olduğunu söyleyip başörtüsünü çekti

İddiaya göre Seth Boyden İlkokulu’nda görev yapan Tamar Herman adlı öğretmen, Müslüman öğrenciye saçının "güzel" olduğunu, okulda onu örtmesine gerek bulunmadığını söyledi ve ardından kızın başörtüsünü çekmeye başladı. Herman, ortada bir “yanlış anlaşılma” olduğunu iddia ederken, 6 Ekim'de yaşanan olayla ilgili bir açıklama yapan öğrencinin ailesinin avukatı Robert Tarver ise, kızın sınıfa girdiği her gün başörtüsü taktığını, bu nedenle öğretmenin "dini amaçlarla başını örttüğünü bilmesi gerektiğini" söyledi. Tarver, yaşananlara sınıfta başka bir öğrencinin tanık olduğunu ve mağdur öğrencinin ifadesini doğruladığını da belirtti. Çocuğun annesi Cassandra Wyatt da kızının olayın şokunu hâlâ atlatamadığını ifade ederken, “Ona her zaman başörtüsünün onun koruması olduğunu söyledim” dedi.

Küstah öğretmen, görevine iade edilebilir

Skandalın ardından açığa alınan öğretmenin savcılığın kararının ardından görevine iade edilip edilmeyeceğinin belli olmadığı öğrenildi.