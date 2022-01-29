Öğrencilerin namazına izin veren müdür görevden alındı

Münübe Yılmaz

Hindistan’da, Müslüman öğrencilerin namaz kılmasına izin veren okul müdiresi görevden uzaklaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, Hindistan’ın Karnataka eyaletindeki eğitim departmanı, Bangalore şehrine yaklaşık 65 km uzaklıktaki Kolar bölgesindeki Balechangappa devlet yüksek ilkokulunun müdiresi Uma Devi'yi, Müslüman öğrencilerin okul binası içinde namaz kılmalarına müsaade ettiği için görevden aldı. Yetkililer, devlet okullarında herhangi bir dinî ibadetin yerine getirilmesine yönelik bir hüküm bulunmadığı iddiasıyla söz konusu adımın atıldığını açıkladı. Müdire Devi'ye yönelik karar, bir grup Hindu milliyetçisi eylemcinin 21 Ocak'ta okula baskın yapması ve Müslüman öğrencilerin okul binasında namaz kılmalarına izin verildiği konusunda kargaşa çıkarmasının ardından geldi.

İslam propagandası yapılıyormuş

Geçtiğimiz pazar günü okulda namaz kılan öğrencilerin görüntülerinin sosyal medyada dolaşıma sokulmasıyla protestolar başlamış, İslam düşmanı eylemciler, okul içinde ibadete izin verilerek “İslam propagandası”na zemin hazırlandığını ileri sürmüştü.