Öğrencilerin kanlı oyunu!

Kanlı Para isimli oyun, okullarda giderek popülerleşiyor. Çocukların ellerini kan içerisine bırakan, bulaşıcı hastalıklara ve elde kırığa, çatlamaya neden olabilen oyunla ilgili bazı okullar yasaklama kararı aldı. Ancak öğrenciler teneffüslerde, öğretmenlerinden gizli bir şekilde oyunu oynamaya devam ediyor. Sosyal medyada oyunun taktikleri yayılırken bazı öğrenciler oyunun daha da kanlı olması için madeni paraların etrafına bıçakla kesikler oluşturuyor.

Oyunla ilgili bir öğrenci, “Okulda herkes oynuyor. Bazıları çok sert oynadığı için eli kanlar içinde kalanlar oluyor. Zaten amaç da bu” dedi. Bir başka öğrenci ise “Parayla karşıdaki oyuncunun eklem yerlerine vuruyoruz. Sonra kanıyor. O yüzden adı kanlı para” diye konuştu.

Oyunda ilk olarak havaya madeni para atılıp, elin ters tarafıyla tutuluyor. Daha sonra para, parmakların arasına alarak sıkıştırılıyor. Para sabit tutulduktan sonra ‘kanlı para’ denilerek 3 kere sert bir şekilde masaya vuruluyor. Bu aşamada para düşerse ceza alınıyor. Ceza ise şöyle: El yumruk yapılarak masaya dik şekilde koyuluyor ve karşı taraf parayı hızla eklem yerlerine fırlatıyor. Paranın geliş şiddetine göre elde kızarmalar, kanamalar yaşanıyor. Kan akana kadar oyun devam ediyor.

Kalıcı hasar bırakabilir

Oyunun zararları hakkında bilgi veren Medicana Ataköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Okan Özkunt şunları söyledi: “Parmak ve el tarak kemiklerinde çatlak veya kırıklara yol açabilir. Ayrıca o an akut olarak kırığa yol açmasa da tekrarlayıcı kronik travma ile stres kırığı ismini verdiğimiz kemiğin kronik kırıklarına sebep olabilir. Büyüklerden farklı olarak bu tip kırıklar çocukların kemiklerindeki büyüme kıkırdaklarına zarar verip kalıcı hasarlara neden olabilir. Ameliyat olmaya kadar varan ciddi sonuçlar doğurabilir. Öte yandan sert ve kesici cisimle yaralanma, ciddi yumuşak doku hasarlarına, açık yaraya sebebiyet verdiği için enfeksiyonlara ve bulaşıcı birtakım hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Elde oluşan tekrarlayıcı açık yaralar, enfeksiyon riskini ciddi arttırırken, deri kalınlığını da süreç içinde arttırıp elin hassasiyetinin ve duyu kabiliyetinin yitimine sebep olabilir.”

Kemikleri çatlıyor

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oyunla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda öğrenciler, adeta birbiriyle en çok kan akıtma yarışı içerisine giriyor, birbirlerine taktikler veriyor. Sosyal medyadaki paylaşımlar şöyle:

Kanlı para oynayalım dedik sıram kan gölü oldu.

Herkes oynuyor. Bizim sınıftan birinin eklem kemiği çatladı.

Kanlı para yüzünden bütün sınıf disipline gidecekti.

Her teneffüs oynayıp ellerimizi kanatıyoruz diye bizde yasaklandı.

Kanlı para oynadıktan sonra ellerim daha çekici hale geldi. Çok güzel görünüyor.

O kadar kanıyor ki annem eve gelince kızım ne oluyor her gün elini sürtüyorsun diyor.