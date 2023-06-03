Öğrencilerin el becerileri sergiye taşındı

Kozlu Atilla İlkokulu sınıf öğretmeni Songül Velioğlu ve öğrencileri tarafından 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı boyunca yaptıkları yağlı boya, karakalem, ebru gibi çalışmalarını sergilemek üzere Attila İlkokulu Bahçesi sergi alanı olarak hazırladı.

Hazırlanan resim sergisi açılışı için Okul Müdürü Mustafa Girgin, Müdür Yardımcısı. A. Serkan Yazıcıoğlu ve Sınıf Öğretmeni Songül Velioğlu ‘nun koordinesinde çalışmalar tamamlandı. Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, okul müdürleri ve velilerin katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezen misafirler, öğrencilerin yıl boyu yaptığı çalışmaları hayranlıkla gezdiler. Çok başarılı eserleri büyük bir zevk ve heyecanla incelediler.

Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece; çalışmalarda emeği bulunan herkesi tebrik ederek teşekkürlerini sundu. Attila İlkokulu bahçesindeki sergi gün boyu açık kaldı. Sergiyi hem veliler hem çevreden katılım sağlayanlar tarafından ilgi ile izlendi.