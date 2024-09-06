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Gündem Öğrencilerin dikkatine! YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor
Gündem

Öğrencilerin dikkatine! YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-06 09:08:00 - 2024-09-06 09:09:57
Öğrencilerin dikkatine! YKS ek yerleştirme tercih süreci bugün başlıyor

Öğrencilerin beklediği geldi. 2024-YKS ek yerleştirme için tercihler başlıyor. Adaylar tercihlerini bugün saat 11.00'den 11 Eylül'e kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak.

Buna göre adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini bugün saat 11.00'den 11 Eylül günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

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