Öğrencileri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 10 çocuk öldü
Hindistan'da öğrencileri taşıyan bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması nedeniyle 10 çocuk yaşamını yitirdi.23 Aralık 2018 Pazar 12:31
Hindistan'da öğrencileri taşıyan bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.
Yaklaşık 70 öğrencinin bulunduğu otobüs, Gujarat eyaletinde Dang bölgesinde ormanlık alanda ilerliyordu.
Kazada araçtaki 10 çocuk yaşamını yitirdi. Olay yerine çağrılan kurtarma ekipleri, otobüsteki diğer çocukları çıkardı.
Yaralı çocuklar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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