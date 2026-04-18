Öğrencileri için kendini siper etti! Ayla öğretmen için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş’ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara için mevlit programı düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara için düzenlenen mevlit programında duygusal anlar yaşandı. Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan 8 öğrencinin ise tedavisi sürüyor.

 

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara için Onikişubat ilçesinde bulunan Binevler Taziye Evi’nde mevlit okutuldu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda öğretmen Ayla Kara için dualar edildi.

 

"Türkiye şehidini yalnız bırakmadı"

Öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, "Mevlit programımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Türkiye şehidini yalnız bırakmadı. Sağ olsun tanıdığımız, tanımadığımız il dışından ve kendi şehrimizden birçok insan teşrif ettiler. Annem bizi gururlandırıyordu ve bugün bir kez daha annemin ne kadar çok sevenin olduğunu görmüş olduk ve bir kez daha gururlandık. Milletimizin ne kadar iyi bir millet olduğunu ve şehidine sahip çıktığını görmüş olduk. Katılan ve katılamayan uzaktan yakından herkesten Allah razı olsun" dedi.

 

Düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ve Ayla Kara’nın yakınları katıldı.

Beslemeyin idam edin! Fatma Nur öğretmenin katiline rekor ceza talebi
Beslemeyin idam edin! Fatma Nur öğretmenin katiline rekor ceza talebi

Gündem

Beslemeyin idam edin! Fatma Nur öğretmenin katiline rekor ceza talebi

Batman’da iki öğretmenin evlerinde ölü bulunması şüphe uyandırdı
Batman’da iki öğretmenin evlerinde ölü bulunması şüphe uyandırdı

Gündem

Batman’da iki öğretmenin evlerinde ölü bulunması şüphe uyandırdı

Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu
Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu

Yerel

Fedakar öğretmenden şehadete uzanan kahramanlık! Ayla öğretmen kurşunlara siper oldu

x

