Ataşehir Belediyesi’nde Rüşvet Depremi! 7 milyon dolarlık iskân tarifesi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dev soruşturmada Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları adeta patladı.

Belediye yönetimi ve ilgili birimlerde örgütlü bir yapı kurulduğu iddialarıyla başlatılan soruşturmada, milyon dolarlık rüşvet çarkı deşifre edildi. 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen deliller dosyanın boyutunu gözler önüne serdi.

GECE YARISI OPERASYONU 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 18 Nisan gecesi saat 01.00’de düğmeye basıldı. İstanbul genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi, 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Belediye binası ve çok sayıda adreste yapılan aramalarda kritik delillere ulaşıldı. Emniyet birimleri tarafından yürütülen operasyonun, uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirildiği öğrenildi.

7 MİLYON DOLARLIK İSKÂN İDDİASI

Soruşturmanın en çarpıcı boyutlarından birisi iskân süreçlerine ilişkin ortaya çıkan rakamlar oldu. Teknik takip kapsamında elde edilen telefon görüşmelerinde, bazı projeler için belediye tarafından 7 milyon dolara varan rüşvet taleplerinin konuşulduğu değerlendirildi. Ruhsat ve iskân işlemlerinin bu ödemeler karşılığında hızlandırıldığı veya sonuçlandırıldığı iddiaları, dosyanın ağırlığını daha da artırdı.

RÜŞVETİN YENİ ADRESİ: HEDİYE KARTLARI VE LÜKS CİHAZLAR

Operasyon kapsamında elde edilen bulgular, rüşvet mekanizmasının çeşitliliğini gözler önüne serdi. Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız’ın sadece şoförünün evinde yapılan aramada bile yüzlerce A101 ve BİM hediye kartı ele geçirildi. Bununla birlikte bazı firma sahiplerinden Apple marka telefon ve tablet talep edildiği, bu cihazların rüşvet karşılığı temin edildiği ve aramalarda bu ürünlerin bir kısmına el konulduğu belirlendi. Bu detaylar, rüşvetin sadece nakit değil farklı araçlarla da sistematik şekilde elde edildiğini ortaya koydu.

RÜŞVETLE ELDE EDİLEN SUÇ GELİRİ ÖRGÜTLÜ YAPI İÇERİSİNDE PAY EDİLİYOR

Başsavcılık açıklamasında, belediye içerisindeki bazı yetkililer ile firma sahiplerinin birlikte hareket ettiği ve rüşvet gelirlerinin organizasyon içinde paylaştırıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. MASAK raporları, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının da bu yapıyı desteklediği ifade edildi. Elde edilen veriler, soruşturmanın bireysel değil örgütlü bir yapı üzerinden yürütüldüğüne işaret ediyor.

Operasyon sırasında dikkat çeken bir diğer detay ise bazı şüphelilerin dijital cihazlarına erişimin engellenmeye çalışılması oldu. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bazı başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin telefon şifrelerini paylaşmadığı öğrenildi. Ayrıca bir başkan yardımcısının yakalandığı sırada telefonunun yanında olmadığını beyan etmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir beyan olarak soruşturma dosyasına girdi.

SAVCILIKTAN NET MESAJ: SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu idaresine yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve tutuklamaların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

