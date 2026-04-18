Çinli otomotiv devi BYD'nin çarpıcı plan devrede! 'ikinci nesil Denza D9' diyerek duyurdular

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çinli otomotiv devi BYD, hibrit araç piyasasındaki yükselişini tam gaz sürdürüyor.

Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli ve plug-in hibrit araç pazarındaki yükselişini yeni bir kilometre taşıyla taçlandırdı. Şirket, toplam 16 milyonuncu yeni enerjili aracını banttan indirdiğini duyurdu. Rekor üretim adımının simgesi ise ikinci nesil Denza D9 oldu.

BYD’nin ulaştığı yeni üretim seviyesi, markanın ne kadar hızlı büyüdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Şirket, yalnızca son iki yıldan kısa sürede toplam üretimine 6 milyon yeni enerjili araç daha ekledi. Bu performans, BYD’nin küresel elektrikli araç yarışında hız kesmeden yol aldığını gösterdi. Denza markası ise BYD çatısı altında daha premium, daha teknolojik ve üst segment modellere odaklanan özel bir yapı olarak konumlanıyor.

Yeni nesil Denza D9 için Çin’de ön satış süreci başladı. Model; plug-in hibrit ve tamamen elektrikli seçeneklerle toplam 6 farklı versiyon halinde sunuluyor. Fiyat aralığı 389 bin 800 yuan ile 489 bin 800 yuan arasında değişiyor. Bu rakamlar yaklaşık 53 bin 800 dolar ile 67 bin 600 dolar seviyesine denk geliyor. Yeni D9’un tüm versiyonlarında BYD’nin God’s Eye 5.0 akıllı sürüş destek sistemi standart olarak yer alıyor. Marka ayrıca önceki sistemlere sahip mevcut D9 kullanıcılarına da kapsamlı OTA güncellemesi verileceğini açıkladı. 2026 Denza D9’un en dikkat çekici yeniliklerinden biri ikinci nesil Blade Batarya teknolojisi oldu. Buna BYD’nin hızlı şarj altyapısı da eklendi. Normal koşullarda batarya seviyesinin yüzde 10’dan yüzde 70’e yalnızca yaklaşık 5 dakikada ulaşabildiği belirtildi. Tam elektrikli versiyon CLTC normlarına göre 800 kilometreye kadar menzil sunuyor. Plug-in hibrit modelde ise yaklaşık 400 kilometrelik saf elektrikli sürüş kapasitesi bulunuyor. Araç, yüksek güçlü şarj desteği sağlayan 800V platform üzerinde geliştirildi. Denza D9; 5.250 mm uzunluk, 1.960 mm genişlik ve 1.900 mm yükseklik ölçülerine sahip büyük sınıf bir MPV olarak öne çıkıyor. 3.110 mm aks mesafesiyle geniş iç yaşam alanı sunan model, Çin pazarında Buick GL8 ve Toyota Alphard gibi güçlü rakiplerle yarışıyor. 2025 yılı boyunca Denza D9 satışlarında gerileme dikkat çekmişti. Nisan ayında 9 bin adet seviyelerinde bulunan satışlar kasımda 4 bin civarına kadar düştü. Ancak aralık ayında 8 bin 400 adetlik toparlanma görüldü. 2026’nın ilk çeyreğinde ise ocakta 2 bin 800, şubatta 3 bin 100 ve martta 4 bin 300 adet teslimat gerçekleşti. Mart verisi, modelde yeniden toparlanma eğiliminin başladığına işaret etti. Yeni Denza D9’un üretime alınması, BYD’nin hızlı şarj teknolojisi ile yeni nesil batarya sistemlerini tüm ürün gamına yayma stratejisinin parçası olarak görülüyor. Şirket aynı zamanda üretim kapasitesini artırırken, premium markası Denza ile yurt dışı pazarlarda da daha güçlü yer edinmeyi hedefliyor.

+90 (553) 313 94 23