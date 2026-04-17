Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in işlemleri Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olduğu ve soruşturmasının da Erzurum’da devam edeceği bildirildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda Sonel, Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

"İlgili cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir"

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Nisan tarihli yazısına istinaden 5271 sayılı CMK'nin 161/6. maddesi uyarınca Sonel hakkında kişisel suç nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

İdari yönden gereğinin takdir ve ifasını temin amacıyla İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında delillendirme süreçlerine dair yapılacak işlemler için ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerine talimatlar gönderilmiştir. Şüpheli Tuncay Sonel, Elazığ'da yakalanmış olup Erzurum'a getirilmek üzere gözaltına alınmıştır. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için başlatılan soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir."

İçişleri Bakanlığınca Gülistan Doku soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılmış, konuya ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirmesi yapılarak Sonel açığa alınmıştı.