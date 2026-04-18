Fethiye sahilinde erkek cesedi bulundu
Muğla’nın Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde sahil bandında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu ekiplere bildirdi.
Fethiye Körfezi sahil bandında bugün saat 09.00 sıralarında gezintiye çıkanlar, deniz kenarında bir erkeği harekesiz yatarken görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, öldüğü belirlenen kişinin Yaşar Kılıçarslan olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ceset yok ama cinayet sabit! Yargıtaydan Palu ailesi davasında emsal karar: "Gömüldüğü yer belirsiz olsa da katili belli"