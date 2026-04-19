Polisten kaçarken apartman boşluğuna düştü!
Edinilen bilgiye göre, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve Yatağan ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli Y.D.K.'nin (17) yakalanmasına yönelik Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisleri fark ederek kaçmaya başlayan şüpheli, bir binaya girerek çatıya çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmeye çalışan şüpheli, kaçış sırasında dengesini kaybederek apartman boşluğundan yaklaşık 5 kat aşağı düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şüphelinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.